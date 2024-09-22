Эфиопии нужно море, которое они будут полностью контролировать

О том, что Эфиопии нужен не просто порт, а море, где у них будет полная власть для управления им, заявил командующий силами обороны Эфиопии генерал Бирхану Джула, сообщило 22 сентября агентство Mustaqbal Media.
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