CNN: Несмотря на пропуск голосования Байден победит на праймериз в Нью-Гэмпшире

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден сумеет одержать победу в рамках праймериз на территории штата Нью-Гэмпшир в числе кандидатов от Демократической партии США даже на фоне решения главы государства о пропуске этого первичного голосования и не включать свое имя в бюллетени.