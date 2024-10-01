Стайное и явное: почти половина свалок около аэропортов оказались нелегальными

НК

Наталья Котельникова

Это за это граждане России повально все платят за вывоз мусора? Чтобы потом сесть в самолёт и боятся катастрофы? Или не бояться, а просто погибнуть. Мусорная мафия непобедима? Кто-нибудь в стране хоть за что-то борется или только лоббирует преступления против своего НАРОДА? Сидит ГД, пыжатся 500 человек, делают вид, что работают, якобы для народа. Алина самом деле клоуны, жрут и срут за счёт народа.