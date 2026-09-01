Чекунков: малая авиация особенно нужна в труднодоступных населенных пунктах

ВЛАДИВОСТОК, 1 сентября. /ТАСС/. Малая авиация особенно востребована в небольших труднодоступных, удаленных населенных пунктах, которых на Дальнем Востоке насчитывается более 500.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым