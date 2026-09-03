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Регионы России

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Защитник сборной Казахстана Мади Диханбек подписал контракт с «Барысом»

Защитник сборной Казахстана Мади Диханбек подписал контракт с «Барысом»

В прошедшем сезоне Диханбек выступал за клуб «Номад» из чемпионата Казахстана, где в 49 матчах регулярного чемпионата набрал 36 очков (6 голов и 30 передач) при показателе полезности «+21».

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