Подростков хотят отправить на заводы из-за нехватки рабочих

Чтобы снизить дисбаланс спроса и предложения на рынке труда Молодым людям в возрасте до 18 лет хотят упростить трудоустройство на предприятия, пишет "Парламентская газета" со ссылкой на законопроект, который депутат Госдумы Ярослав Нилов отправил на заключение в правительство.