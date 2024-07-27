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На азс лукойл на федеральной трассе возле хутора Троецкий

На азс лукойл на федеральной трассе возле хутора Троецкий 3-й день пасутся чьи-то козы, пришли после грозы.

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