На азс лукойл на федеральной трассе возле хутора Троецкий 3-й день пасутся чьи-то козы, пришли после грозы.
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На азс лукойл на федеральной трассе возле хутора Троецкий 3-й день пасутся чьи-то козы, пришли после грозы.