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ООН оценила визиты спецпосланника США Уиткоффа и советника Кушнера в Москву и Киев

ООН оценила визиты спецпосланника США Уиткоффа и советника Кушнера в Москву и Киев

В Организации Объединённых Наций дали оценку визитам представителей США — спецпосланника по вопросам Украины Амоса Уиткоффа и советника бывшего президента США Джареда Кушнера — в Москву и Киев.

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