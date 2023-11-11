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Эрдоган призвал Израиль выплатить компенсацию палестинцам

Эрдоган призвал Израиль выплатить компенсацию палестинцам

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал Израиль «капризным ребенком Запада». Жесткое заявление турецкий лидер сделал, выступая на внеочередном совместном саммите Организации исламского сотрудничества и Лиги арабских государств в Эр-Рияде, посвященном ситуации на Ближнем Востоке и в секторе Газа, передает РИА «Новости».

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