Эрдоган призвал Израиль выплатить компенсацию палестинцам

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал Израиль «капризным ребенком Запада». Жесткое заявление турецкий лидер сделал, выступая на внеочередном совместном саммите Организации исламского сотрудничества и Лиги арабских государств в Эр-Рияде, посвященном ситуации на Ближнем Востоке и в секторе Газа, передает РИА «Новости».
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