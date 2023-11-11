Эрдоган призвал Израиль выплатить компенсацию палестинцам

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал Израиль «капризным ребенком Запада». Жесткое заявление турецкий лидер сделал, выступая на внеочередном совместном саммите Организации исламского сотрудничества и Лиги арабских государств в Эр-Рияде, посвященном ситуации на Ближнем Востоке и в секторе Газа, передает РИА «Новости».