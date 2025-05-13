На трассе М-3 столкнулись три автомобиля

По данным УМВД России, 12 мая в 15:30 на 117 километре автодороги М-3 произошло ДТП. По предварительной информации, 56-летний мужчина, управляя автомобилем "Киа Оптима", следовал со стороны Калуги в сторону Москвы, выехал на "встречку" и столкнулся с автомобилем "УАЗ 390995", под управлением 44-летнего мужчины.