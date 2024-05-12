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Парламентская газета

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Комитет Госдумы рекомендовал утвердить Голикову на посту вице-премьера

Комитет Госдумы рекомендовал утвердить Голикову на посту вице-премьера

Комитет Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов рекомендовал утвердить Татьяну Голикову на пост заместителя председателя правительства по социальным вопросам, сообщил глава комитета Ярослав Нилов в соцсетях 12 мая.

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Комментарии
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Ратник Ратник
Чтобыдети и внуки тех. кто принял подобное решение, оказались без охраны в анклавах компактного кучкования набежавших в Россию стай шакалов. Когда порвут кого-то их их РОДСТВЕННИКОВ, возможно вместо задн... они начнут решать миграционные вопросы головой. А не ждать моря крови. У россият терпёж не резиновый. Возьмёмся за оружие, и нацгвардия не поможет...
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