Комитет Госдумы рекомендовал утвердить Голикову на посту вице-премьера

Ратник Ратник

Чтобыдети и внуки тех. кто принял подобное решение, оказались без охраны в анклавах компактного кучкования набежавших в Россию стай шакалов. Когда порвут кого-то их их РОДСТВЕННИКОВ, возможно вместо задн... они начнут решать миграционные вопросы головой. А не ждать моря крови. У россият терпёж не резиновый. Возьмёмся за оружие, и нацгвардия не поможет...