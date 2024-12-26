Лукашенко поздравил Михаила Боярского с юбилеем

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил советского и российского актёра, народного артиста РСФСР Михаила Боярского с 75-летием, заявив, что актёр сохранил верность лучшим традициям исполнительского мастерства.
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