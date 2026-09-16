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Пятый канал

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Женщина родила дочь из эмбриона, замороженного более 22 лет назад

Женщина родила дочь из эмбриона, замороженного более 22 лет назад

Жительница Греции Кристина Рапти-Целепи стала матерью в 54 года после переноса эмбриона, который хранился в замороженном состоянии более двух десятилетий.

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