Во Дворце культуры области презентовали выставочный проект ´Могилевщина индустриальная´. Фото.

Фото: Мариам ТабагариОценили творчество художников председатель Могилевского облисполкома Анатолий Исаченко и участники торжественного мероприятия, посвященного подведению итогов социально-экономического развития Могилевщины за 2023 год.
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