Двадцатилетний геноцид в Западной Белоруссии

Как известно, среди тех, кто агрессивно напал на нашу страну в период Гражданской войны и интервенции, была и панская Польша.
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Вымирание языков - объективный исторический и общеглобальный процесс. Политическое укрупнение и консолидация всегда сопровождается такими тенденциями. Ничего с этим не поделать. Как по мне, так значительно хуже тогда, когда явно кухонный язык начинают политическими мерами навязывать просто потому, что иначе он сам вымрет. Все языки процветать не могут! И потому недовольных не избежать.
И после этого поляки ещё что-то вякают ...?