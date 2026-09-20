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Двадцатилетний геноцид в Западной Белоруссии

Двадцатилетний геноцид в Западной Белоруссии

Как известно, среди тех, кто агрессивно напал на нашу страну в период Гражданской войны и интервенции, была и панская Польша.

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Новый комментарий от пользователя
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Воробейизменено

Вымирание языков - объективный исторический и общеглобальный процесс. Политическое укрупнение и консолидация  всегда сопровождается такими тенденциями. Ничего с этим не поделать. Как по мне, так значительно хуже тогда, когда явно кухонный язык начинают политическими мерами навязывать просто потому, что иначе он сам вымрет. Все языки процветать не могут! И потому недовольных не избежать.