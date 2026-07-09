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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Нью-Йорк может подать заявку на проведение зимней Олимпиады вместе с Лейк-Плэсидом

Американский город Нью-Йорк может подать заявку на проведение зимних Олимпийских игр вместе с Лейк-Плэсидом.

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