В Петрозаводске открылся Кубок Карелии по сноукайтингу

Участие в нем принимают около 30 участников, рассказали в Центре спортивной подготовки. На соревнования, которые проходят на льду Логмозеро, кроме карельских спортсменов из Петрозаводска и Кеми, приехали гонщики из Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской, Мурманской и Ярославской областей.