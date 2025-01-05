В Петрозаводске открылся Кубок Карелии по сноукайтингу

Участие в нем принимают около 30 участников, рассказали в Центре спортивной подготовки. На соревнования, которые проходят на льду Логмозеро, кроме карельских спортсменов из Петрозаводска и Кеми, приехали гонщики из Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской, Мурманской и Ярославской областей.
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