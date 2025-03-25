День войск национальной гвардии России: когда отмечают, история и значение праздника

Праздник подчеркивает важность службы сотрудников Росгвардии для страны и общества.Когда отмечается День войск национальной гвардии РоссииДень войск национальной гвардии России ежегодно отмечается 27 марта.
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