Боец Ядонг бросил вызов бывшему чемпиону UFC Яну

Китайский мастер смешанных единоборств Ядонг Сонг после победы над представителем США Крисом Гутьерресом на турнире UFC Fight Night 233 бросил вызов бывшему чемпиону промоушена, российскому бойцу Петру Яну.
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