БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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День Конституции России

День Конституции России

Сегодня исполняется ровно 30 лет с момента принятия Основного закона нашей страны. Конституция современной России была принята 12 декабря 1993 года, а уже с 1994-го эта дата была официально закреплена в списке государственных праздников.

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