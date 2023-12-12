День Конституции России

Сегодня исполняется ровно 30 лет с момента принятия Основного закона нашей страны. Конституция современной России была принята 12 декабря 1993 года, а уже с 1994-го эта дата была официально закреплена в списке государственных праздников.
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