На Крым идут дожди со снегом и ураганный ветер

По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды после продолжительной сухой и теплой погоды, в связи с прохождение холодного фронтального раздела, днем и до конца суток 4 ноября, ночью и утром 5 ноября в Крыму ожидаются дожди, в горах снег, местами сильные осадки.