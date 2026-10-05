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Daily Storm

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ДОСААФ станет «хабом» для подготовки операторов БПЛА

ДОСААФ станет «хабом» для подготовки операторов БПЛА

Впервые в РФ готовят отдельный закон для регулирования работы Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту.

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