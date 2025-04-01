Кровавые хроники сегодняшнего дня «Пережили фашистов — теперь ничего не страшно», — говорит Валентина Климова, которая вынуждена была похоронить убитого мужа на клубничной грядке.
Курские новомученики
Комментарии
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ВС
Вадим Скоробогатов
СКОТЫ...
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17 час.
CM
C Major
ладно мы,мужики,но вот что гражданским пришлось пережить....людей жаль..
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16 час.
НR
Надежда Rudi
Бабушка правильно написала в своем дневнике: они знали, что пришли, а наши не знали, что придут!
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7 час.
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