Медийное обсуждение ударов по днепровским мостам - после такого как украинские дроны атаковали наши аэродромы со стратегическими бомбардировщиками - привело к тому, что посол России в Великобритании Андрей Келин в интервью Sky News в какой-то степени анонсировал этот удар.
Затулин и Шурыгин: "Разрушить мосты через Днепр невозможно". Но их можно "утопить"
Комментарии
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ВТ
Врам Тавризов
Кто сказал, что надо мосты крушить до основания опор? Достаточно выводить из строя верхнее полотно день и ночь Днем как минимум тревожить, ночью бомбить ракетами и артой, где достанет Ведь все снабжение ЛБС СВО идет не по воздуху, и если ввести коэффициент «работа моста/ мес» - то это серьезная помощь Воздушное и речное снабжение нацики не потянут - хотя бы не те нужные реальные обьемы , не говоря о том, что небо наше, а переправы через реку и ночью уязвимы Кроме того, ночные стрельбы по координатам никто не отменял и для войск не новая задача по неподвижным целям При этом нужно как минимум тревожить ВСЕ мосты - и ближние и дальние - в конце концов мосты можно заново строить, а убитых наших солдат заново не построишь Мост в военное время такой же объект по значению, как и любой опорник на земле
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1 час.
Анатолий Юрасов
Зачем этот пафос: "удары возмездия"?! Надо бить без крика, но по ключевым точкам, не размазывая "кашу по столу" и комментируя поменьше!
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28 мин.
Traveller
ваОерий, голубчик, вИ таки точно знаете за Сталина и его словах за Одессу? Ну прямо оживший Шапошников... 🤣
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20 мин.
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