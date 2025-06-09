Затулин и Шурыгин: "Разрушить мосты через Днепр невозможно". Но их можно "утопить"

ВТ

Врам Тавризов

Кто сказал, что надо мосты крушить до основания опор? Достаточно выводить из строя верхнее полотно день и ночь Днем как минимум тревожить, ночью бомбить ракетами и артой, где достанет Ведь все снабжение ЛБС СВО идет не по воздуху, и если ввести коэффициент «работа моста/ мес» - то это серьезная помощь Воздушное и речное снабжение нацики не потянут - хотя бы не те нужные реальные обьемы , не говоря о том, что небо наше, а переправы через реку и ночью уязвимы Кроме того, ночные стрельбы по координатам никто не отменял и для войск не новая задача по неподвижным целям При этом нужно как минимум тревожить ВСЕ мосты - и ближние и дальние - в конце концов мосты можно заново строить, а убитых наших солдат заново не построишь Мост в военное время такой же объект по значению, как и любой опорник на земле