Европе грозит дефицит газа и резкий рост коммунальных платежей этой зимой — Politico

По данным Института энергетической экономики и финансового анализа, из-за войны в Иране Евросоюзу придётся срочно искать замену утраченным энергоресурсам в объёме, эквивалентном потреблению 12 млн домохозяйств — около 7% всего спроса ЕС, пишет издание Politico​.