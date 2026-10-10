Европе грозит дефицит газа и резкий рост коммунальных платежей этой зимой — Politico

По данным Института энергетической экономики и финансового анализа, из-за войны в Иране Евросоюзу придётся срочно искать замену утраченным энергоресурсам в объёме, эквивалентном потреблению 12 млн домохозяйств — около 7% всего спроса ЕС, пишет издание Politico.
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