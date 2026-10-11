Спецпосланники США отложили визит в Москву для согласования переговорного предложения

Специальные посланники президента США — Стив Уиткофф и Джаред Кушнер — отложили запланированную поездку в Москву до тех пор, пока не станет ясно, готовы ли Украина и европейские страны согласовать новое единое переговорное предложение для президента РФ Владимира Путина.
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