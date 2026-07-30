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Царьград

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МЧС предупредило о беспилотной опасности на юге Ростовской области

МЧС предупредило о беспилотной опасности на юге Ростовской области

МЧС России объявило беспилотную опасность в южной части Ростовской области. Жителям рекомендовано избегать открытых мест и соблюдать меры предосторожности, укрывшись в помещениях и не приближаясь к окнам.

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