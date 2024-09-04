«Яндекс Go» заявил о росте дефицита таксистов до 130 тысяч до конца года

В России растет дефицит водителей такси. До конца года стране может не хватить 130 тысяч специалистов в области пассажирских перевозок, передает ТАСС со ссылкой на комментарий директора по работе с госорганами «Яндекс Go» Антона Петракова.
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