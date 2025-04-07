Пушилин сообщил о четверых раненых мирных жителях ДНР

Четыре мирных жителя Донецкой Народной республики получили ранения в результате атак Вооруженных сил Украины на территорию ДНР, заявил 7 апреля глава ДНР Денис Пушилин, сообщает Донецкое агентство новостей (ДАН).
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