В России хотят довести долю российских препаратов до 90%

Это должно быть достигнуто к 2030 году. Заместитель министра здравоохранения Евгений Камкин сообщил, что не менее 90% препаратов из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) должны быть произведены в России.
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