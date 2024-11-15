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Дзен Дневник

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В России хотят довести долю российских препаратов до 90%

Это должно быть достигнуто к 2030 году. Заместитель министра здравоохранения Евгений Камкин сообщил, что не менее 90% препаратов из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) должны быть произведены в России.

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