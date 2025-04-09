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Александр Дугин: Нас с Китаем не поссорить

Александр Дугин: Нас с Китаем не поссорить

Недавний визит министра иностранных дел Китая Ван И в Москву стал значимым событием, которое подтвердило крепкие связи между Россией и Китаем, несмотря на попытки Запада подорвать эти отношения.

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Комментарии
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ВН
Владимир Никитин
Да, это действительно так! Перед Великой Отечественной войной СССР помогал Китаю в борьбе за свободу, при Сталине была песня &quot;Русские с Китайцами братья на век&quot;. Потом случился Даманский, сопка Безымянная, озеро Жаланошколь. Я служил на Советско-Китайской границе в Погранвойсках вскоре (через четыре года) после событий на Даманском Не раз встречались с Китайскими нарядами и видел их отношение к нам. Именно по-этому, я бы поостерёгся такое утверждать. Конечно хотелось бы, но... &quot;Восток дело тонкое...&quot;
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2 час.
Александр Салтановский
С китаёзами тоже, нос надо держать по ветру, ухо держать востро и спиной стараться не поворачиваться, такой союзник - себе на уме!
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2 час.
Юрий Дмитриев
У господина Дугина розовые очки. У нас с Китаем совместные интересы только ситуационные, а так, сохраняется принцип &quot;выгодно-невыгодно&quot;.
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1 час.
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