Александр Дугин: Нас с Китаем не поссорить

ВН

Владимир Никитин

Да, это действительно так! Перед Великой Отечественной войной СССР помогал Китаю в борьбе за свободу, при Сталине была песня "Русские с Китайцами братья на век". Потом случился Даманский, сопка Безымянная, озеро Жаланошколь. Я служил на Советско-Китайской границе в Погранвойсках вскоре (через четыре года) после событий на Даманском Не раз встречались с Китайскими нарядами и видел их отношение к нам. Именно по-этому, я бы поостерёгся такое утверждать. Конечно хотелось бы, но... "Восток дело тонкое..."