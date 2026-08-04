Друзья
БлогПравилаСтихипутешествияСказочнаяНеллиН-книгиюмор
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Друзья

10 504 подписчика

Каменная порода с названием «Мелеке». Известняк, твердеющий на воздухе, а при добыче его резали как масло ножом

Каменная порода с названием «Мелеке». Известняк, твердеющий на воздухе, а при добыче его резали как масло ножом

Каменная порода с названием «Мелеке». Известняк, твердеющий на воздухе, а при добыче его резали как масло ножом На страницах этого канала неоднократно были показаны примеры добычи камня в прошлом, которые не укладываются в современное понимание.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии