Каменная порода с названием «Мелеке». Известняк, твердеющий на воздухе, а при добыче его резали как масло ножом На страницах этого канала неоднократно были показаны примеры добычи камня в прошлом, которые не укладываются в современное понимание.
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