МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Сотрудники полиции совместно с ФСБ России и СК России пресекли схему хищения выплат у участников СВО, задержав 13 человек в 4 регионах страны.
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