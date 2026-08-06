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ВЕСТИ КРЫМ

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На трассе «Новороссия» запустили радиооповещение о беспилотниках

На трассе «Новороссия» запустили радиооповещение о беспилотниках

На участке федеральной трассы Р-280 «Новороссия», проходящем через Запорожскую, Херсонскую области и Донецкую Народную Республику, запустили систему экстренного оповещения о беспилотной опасности на волнах «Дорожного радио».

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