На трассе «Новороссия» запустили радиооповещение о беспилотниках

На участке федеральной трассы Р-280 «Новороссия», проходящем через Запорожскую, Херсонскую области и Донецкую Народную Республику, запустили систему экстренного оповещения о беспилотной опасности на волнах «Дорожного радио».
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