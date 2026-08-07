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Тульские новости

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В Туле отключат электроэнергию на ряде улиц на несколько часов

В Туле отключат электроэнергию на ряде улиц на несколько часов

Жители некоторых улиц Тулы сегодня останутся без электроэнергии, сообщают Тулгорэлектросети. Ограничения связаны с текущим и капитальным ремонтом оборудования, а также с обрезкой деревьев на нескольких улицах города.

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