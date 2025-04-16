Зачем наблюдать Солнце в телескоп?

﻿﻿Итак, пользователи Pikabu, разве вы не устали от бесконечных репостов, фейковых историй об ИИ, платных рекомендаций, обиженных попрошаек и фальшивых героев/ветеранов? Если вам это надоело, то, возможно, мои познавательные посты по астрономии в духе «Пикабу» порадуют вас.