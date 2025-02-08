Народный календарь рекомендует отметить день Федора Поминальника, когда, как вы уже догадались, нужно с благодарностью и любовью вспоминать своих дорогих ушедших.
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Народный календарь рекомендует отметить день Федора Поминальника, когда, как вы уже догадались, нужно с благодарностью и любовью вспоминать своих дорогих ушедших.