500 дней до Марса и обратно, но сначала база с атомной электростанцией мегаваттного класса на Луне. Ковальчук заявил, что Луну и Марс не освоить без атомной энергетики

Альтернатив использованию атомной энергии при освоении Марса и Луны нет, о чем заявил президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук, который добавил, что для освоения планет и дальнего космоса нужны новые средства.
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