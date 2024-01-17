Глава ФЛГР Вяльбе назвала предателями бежавших в США фехтовальщиков

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе, говоря о решении российских фехтовальщиков Сергея Биды и Константина Лоханова получить американское гражданство, чтобы представлять США на летних Олимпийских играх - 2024, заявила, что предатели нигде не нужны.