Администрация Байдена намерена просить денег для Украины после выборов 5 ноября

Американское издание Politico со ссылкой на трёх неназванных чиновников сообщило, что администрация президента США Джо Байдена не исключает возможного запроса нового финансирования у Конгресса для Украины после ноябрьских президентских выборов.
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