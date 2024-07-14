Крупный заемщик больше не мечта банкира

Финансовое положение ряда крупных компаний сейчас сложное и останется таким в ближайшие годы. ЦБ полагает, что в случае возникновения серьезных проблем у таких гигантов под удар могут попасть и кредитующие их банкиИГОРЬ ШАПОШНИКОВ читайте на monocle.