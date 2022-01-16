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Что проще? Контроль или уничтожение?

Что проще? Контроль или уничтожение?

Дилан Чарльз, Waking Times: «В 2008 году на выступлении в аналитическом центре международных отношений Chatham House покойный Збигнев Бжезински сделал следующий комментарий: «В прежние времена было легче управлять миллионом людей, чем убивать их.

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