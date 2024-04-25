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Царство снов, или переполох на «Чердаке Сатиры» …

Царство снов, или переполох на «Чердаке Сатиры» …

Предпремьерный показ спектакля «Сны мальчика. Сказки Щедрина» по мотивам произведений М.Е. Салтыкова-Щедрина в постановке и инсценировке режиссёра Евгения Закирова прошёл на сцене «Чердак Сатиры» Московского академического театра сатиры.

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