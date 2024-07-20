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NYT: главный спонсор демократов миллиардер Мориц отказался поддерживать Байдена на выборах

NYT: главный спонсор демократов миллиардер Мориц отказался поддерживать Байдена на выборах

Мориц приостановил пожертвования не только Байдену, но и всей демократической партии.В США один из крупнейших спонсоров демократической партии миллиардер Майкл Мориц прекратил финансирование предвыборной кампании Джо Байдена и призвал его прекратить гонку.

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