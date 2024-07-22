Удобно, безопасно, быстро: эксперт рассказал о преимуществах ДЭГ

ВОЛОГДА (ИА Реалист). С 22 июля начался прием заявлений от избирателей Вологодской области на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ), а также заявлений о включении в список избирателей по месту нахождения на выборах губернатора региона.
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