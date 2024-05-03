Халифат Германия или мысли о войне будущего

Natalija Osminina

Сейчас СВО заканчивается (она остановится на границе 4-х областей и перейдет к позиционным боям) и начнется дележка Европы на несколько зон. Западная Европа станет зоной Великобритании и начнет превращаться в Халифат. Центральная Европа, отделившись от Западной (именно по значительно меньшему кол-ву мигрантов,) будет отделяться от нее "железной стеной". Восточная Европа- пророссийская зона, тоже отделиться от центральной зоны.