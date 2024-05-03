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Халифат Германия или мысли о войне будущего

Халифат Германия или мысли о войне будущего

ИСТОРИЧЕСКИЕ  НАПЁРСТКИ Итак, берём в оборот две свежие новости. В дурдоме Швеции всё стабильно – там опять жгли (под усиленной охраной полиции) священную Книгу мусульман.

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Комментарии
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Natalija Osminina
Сейчас СВО заканчивается (она остановится на границе 4-х областей и перейдет к позиционным боям) и начнется дележка Европы на несколько зон. Западная Европа станет зоной Великобритании и начнет превращаться в Халифат. Центральная Европа, отделившись от Западной (именно по значительно меньшему кол-ву мигрантов,) будет отделяться от нее &quot;железной стеной&quot;. Восточная Европа- пророссийская зона, тоже отделиться от центральной зоны.
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