Звёзды на Олимпе: Как учителя вдохновили великих личностей в День учителя Юлия ЧинковаКаждый год, 5 октября, в России отмечается День учителя — особенный праздник, который подчеркивает значимость педагогов в нашей жизни и их неоценимый вклад в будущее общества.