«Путин намекнул»: полковник раскрыл, куда в следующий раз прилетит «Орешник»

МОСКВА, 17 декабря, ФедералПресс. Президент России Владимир Путин обратился к Западу с тревожным предупреждением о назначении российских ракет «Орешник», которые могут быть применены против целей за пределами Украины, считает военный эксперт Андрей Пинчук.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии