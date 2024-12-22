🎄Главный ледовый каток — один из самых больших в стране — открылся на площади 1905 года в Екатеринбурге На открытии для гостей организовали новогоднюю программу, мастер-классы и выступления фигуристов.
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🎄Главный ледовый каток — один из самых больших в стране — открылся на площади 1905 года в Екатеринбурге На открытии для гостей организовали новогоднюю программу, мастер-классы и выступления фигуристов.
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