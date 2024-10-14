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Глава МИД Венгрии Сийярто: из США пытались вмешаться в выборы в 2022 году

Глава МИД Венгрии Сийярто: из США пытались вмешаться в выборы в 2022 году

Из США предпринимались попытки вмешательства в парламентские выборы в Венгрии в 2022 году. Об этом РИА Новости заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

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